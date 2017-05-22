​В Югре пройдет ряд профилактических мероприятий в рамках акции «Внимание, дети!»

В Югре 23 мая стартует профилактическая акция «Внимание, дети». До 2 июня в городах и районах округа сотрудники ГИБДД проведут ряд мероприятий, направленных на профилактику ДТП с участием детей, которые уже скоро отправятся на каникулы.

В населенных пунктах округа планируется проведение профилактических акций: «Я - велосипедист» (с 24 по 26 мая), «Пристегни ребенка» (с 29 по 31 мая), «Пешеходный переход» (с 1 по 2 июня). Наряды дорожно-патрульной службы будут приближены к пешеходным переходам вблизи общеобразовательных и дошкольных организаций.

«Дорожные полицейские нацелены на выявление водителей, непредоставляющих преимущество в движении пешеходам, а также перевозящих в салонах автомобилей юных пассажиров без детских удерживающих устройств, - рассказали в пресс-службе ГИБДД округа. - Автоинспекторы совместно с педагогами, представителями ПДН, родительских комитетов, ЮИД, общественных советов, молодёжных формирований проведут патрулирования жилых зон и дворовых территорий, с целью предотвращения нарушений ПДД со стороны детей и подростков».

В школах и детских садах округа проведут профилактические беседы и занятия по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. В последний день учебного года в образовательных организациях Югры проведут единый день Правил дорожного движения. На тематических уроках Госавтоинспекторы совместно с ЮИДовцами организуют для школьников викторины конкурсы, эстафеты по БДД.

1 июня в День защиты детей в муниципалитетах округа пройдут массовые вело и авто пробеги, флэш и арт-мобы под девизами «За безопасность детей на дорогах». Родителям-водителям и юным жителям Югры вручат тысячи тематических памяток, буклетов, световозвращающих значков, брелоков и наклеек.