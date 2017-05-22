​«Коммерсантъ»: Путин прибудет во Францию с незапланированным визитом

Незапланированный визит президента РФ Владимира Путина во Францию состоится 29 мая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, которые не называет.

В качестве формального повода называют открытие в Версале выставки, посвященной Петру Первому. «Повестка визита будет насыщенной», — заявили источники газеты в Кремле, а другой собеседник подчеркнул, что «трудно себе представить», что Путин полетел бы во Францию, не получив согласия на встречу с избранным в этом месяце президентом страны Эммануэлем Макроном.

Официальных комментариев по этому поводу журналисты не получили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков только сказал: «Мы своевременно сделаем объявление».