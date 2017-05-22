​Главного редактора «Эха Москвы» облили виски // ВИДЕО

Активисты питерского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» встретили приехавшего в город главного редактора радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова неприветливо — облили его виски. Об этом они сами рассказали в своей группе «ВКонтакте». Акцию назвали «Веник в вискаре».

Инцидент произошел, когда журналист вышел на открытые дебаты с главным редактором газеты «Завтра» Александром Прохановым в рамках «Открытых диалогов». Как только он вышел на сцену, трое активистов выбежали из зрительного зала и облили его из бутылок виски, а также раскидали листовки по залу.

«Таким образом ему напомнили о сговоре 2011 года, когда под принесенный Венедиктовым вискарь лидеры либеральной оппозиции договорились с представителями московской мэрии и администрации президента об уводе протестующих против фальсификации думских выборов масс с площади Революции на безопасную для властей Болотную», — объяснили организаторы акции.