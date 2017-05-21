​Сборная России стала бронзовым призером Чемпионата мира по хоккею

В воскресенье, 21 мая, сборная Россия сыграла с командой Финляндии за третье место в Чемпионате мира по хоккею.

Счет в игре открыл Никита Гусев в первом периоде. Отрыв увеличил Владимир Ткачев. Во втором периоде Гусев оформил дубль, а Богдан Киселевич забил четвертый гол. Под конец периода Микко Рантанен сумел отыграть одну шайбу.

В заключительной двадцатиминутке финнам удалось отыграть еще две шайбы. Удачная игра Никиты Кучерова, который бросил по воротам, а потом сам же первый успел на добивание и забил гол в падение, вновь увеличила разрыв в счете. Россияне выиграли — 5:3.

На ЧМ-207 подопечные Олега Знарка проиграла только две встречи — со сборной США в групповом этапе и в четвертьфинале с Канадой.