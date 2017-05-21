​Два жителя Югорска получили награды МЧС за спасение утопающих // ФОТО

Заслуженную награду получили жители города Югорска Виталию Пухальскому и Всеволоду Лебедеву. В торжественной обстановке, под громкие аплодисменты, начальник Советского пожарно-спасательного гарнизона вручил мужчинам медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

История произошла летом 2016 года в Югорске. Отдыхая со своей семьёй на водоеме в районе СОТ «Белые росы», Виталий и Всеволод оказались не только очевидцами, но и, волею случая, спасателями утопающих людей: жительницы города Югорска и её внучки. Мужчины, находясь на берегу, заметили, как девочка, захлебываясь в воде, барахтает ручками. Не раздумывая, прыгнули в воду и вытащил её невредимой на берег. Спустя несколько секунд мать Всеволода - Светлана увидела на поверхности воды женщину, которая была уже в неподвижном состоянии. Мужчины опять бросились в воду и, ухватив женщину за руку, поплыли вместе с ней к берегу. На берегу водоема семья Пухальских-Лебедевых в течение 10 минут оказывала женщине, находящейся в бессознательном состоянии, первую помощь. Делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Признаков жизни женщина не подавала. Но, мужчины, не теряя веры, не сдавались и продолжали реанимационные действия для возвращения пострадавшей к жизни. Наконец старания увенчались успехом и большой радостью - женщина задышала! Спасенную передали прибывшим сотрудникам Скорой медицинской помощи, которые доставили пострадавшую в больницу.

«Все произошло быстро, - делится воспоминаниями Виталий. – Девочку достали, было понятно, что она серьезно не пострадала. А женщину достали уже без признаков жизни. Начали делать искусственное дыхание. Все происходило «на автомате», помню, что об искусственном дыхании рассказывали в школе, в колледже, на предприятии, но в тот момент не было времени на размышления, была только надежда, делал, что мог. Еще помню слова кого-то из подошедших: «Всё бесполезно, прошло много времени - она мертвая». А мы продолжали… Только когда женщина задышала, как будто гора с плеч свалилась… Было одновременно чувство легкости и усталости…».

За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей на водных объектах приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова Виталий и Всеволод награждены медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».