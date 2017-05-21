​В Югре выбрали логотип для мероприятий по сохранению пискульки

Победителями конкурса логотипов «Сохраним пискульку в Югре» стала Ирина Фадеева из поселка Унъюган. Кроме того, специалисты отметили работы жительницы Покачей Милады Тарановой и Светланы Дрёминой из Нижневартовска. Победитель и авторы, отмеченных в конкурсе работ, получат ценные призы и дипломы, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Логотип-победитель выбран и создан для визуального сопровождения мероприятий по сохранению малого белолобого гуся (пискульки), занесенного в Красную книгу РФ и Югры.

Всего на конкурс поступило 26 работ от жителей Ханты-Мансийска, Радужного, Нижневартовска, Лангепаса, города Покачи, а также из городского поселения Приобье и поселков Малиновский, Пионерский и Унъюган.