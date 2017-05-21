​В понедельник в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления

В понедельник, 22 мая, в Югре местами ожидаются ветер западных направлений порывами 13-18 метров в секунду и осадки смешанного характера, предупреждают специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура ночью составит +4,+9 ºС, при прояснениях -2,+3 ºС, по юго-западным районам до +14 ºС, днём +12,+17 ºС, по южным районам +19,+24 ºС, по северо-западу +5,+10 ºС.

23 и 24 мая местами также будет дождливо и ветренно. Температура ночью +1,+6 ºС, при прояснениях 0,-5 ºС, днем +10,+15 ºС, местами +2,+7 ºС.