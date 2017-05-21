​Глава Мегиона призвал горожан активнее участвовать в субботнике

В Мегионе в рамках субботника «Зелёная весна — 2017» на территории предприятий и учреждений убран мусор и прошлогодняя листва. Однако остаются неприбранными площадки возле некоторых магазинов и торговых центров и до сих пор не наведен порядок в ряде жилых дворов. Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству города продолжаются. Глава города Олег Дейнека вновь обратился к жителям города с просьбой принять активное участие в наведении чистоты на улицах города.

«Искренне благодарю всех, кто поддержал мой призыв и помог привести в порядок наш Мегион после долгой зимы. Вы хорошо потрудились! Но, сделано еще далеко не всё – призываю предпринимателей хозяйским взглядом осмотреть прилегающие к магазинам территории и убрать то, что портит общий вид. А жителей микрорайонов приглашаю собраться все вместе - подъездами и дружно организовать субботники в своих дворах чтобы привести в порядок придомовую территорию», - приводит его слова пресс-служба администрации города.

Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке города запланированы на 19 мая и 26 мая.