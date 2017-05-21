Саранпаульский краеведческий музей отметил 15-летие. В сельском поселении Саранпауль музей является культурным центром, причастным ко всем сферам духовной жизни человека, отмечают в учреждении. Популярность музей растет от года к году.

Для модернизации музейной сферы с 2011 года здесь внедряются новейшие информационные технологии: в электронный каталог внесено 1673 экспоната. Наряду с основным своим предназначением по комплектованию, краеведению, хранению, изучению и экспонированию коллекций музей регулярно проводит различные сменные выставки, как из собственных фондов, так и экспонатов, которые представляют другие организации и лица. В музее с успехом проводятся выездные выставки, музейные гостиные, музейные уроки, лекции, презентации книг, выставки произведений декоративно-прикладного искусства, других материалов и экспонатов, а также клубные, деловые и дружеские встречи любителей истории и искусства. Большое внимание уделяется выпуску научно-популярных изданий и научно-исследовательской работе. Для расширения возможностей использования методов музейной педагогики в образовательном процессе создано детское объединение «Исторический клуб». Также музей реализует ряд крупных проектов, приуроченных к общественно-значимым, юбилейным датам России, Югры и Саранпауля.