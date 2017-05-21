​На благоустройство муниципалитетов Югры направят 555 млн рублей

В 2017 году на благоустройство городов и поселков Югры будет направлено 555 млн рублей: 449,8 миллионов рублей из окружного бюджета и еще 105,5 миллионов рублей за счет федеральной субсидии. При этом программы муниципалитетов по благоустройству должны быть сформированы и утверждены до 25 мая. В течение июня будут заключены соглашения между муниципалитетами и округом, по которым каждый город и район сможет получить финансирование на свои проекты.

Об этом стало известно в ходе работы форума партийных проектов «Единой России», сообщает окружном департамент общественных и внешних связей. Комментируя проект «Городская среда» и Марафон благоустройства, губернатор Югры Наталья Комарова акцентировала внимание на том, что этим вопросом в Югре занимается не первый год. Теперь принят и федеральный проект. Его базовые принципы состоят в том, что во всех муниципалитетах должны быть разработаны и приняты новые современные правила благоустройства, концепция развития общественных пространств. И самое важное – эта работа должна быть произведена с активным подключением общественности. Сами люди должны указать, какими они хотят видят свои дворы, улицы, парки, и с чего нужно начать в первую очередь.

Глава региона напомнила, что именно в Сургуте запущен проект, когда собственники жилых помещений принимают решение о статусе благоустроительных работ в своем дворе. Кроме того, они софинансируют проводимые работы. «В данном случае мы говорим об инициативном бюджетировании. В настоящее время мы разрабатываем правила работы с такими ресурсами с тем, чтобы люди доверяли таким способам привлечения их возможностей для общих нужд и задач. Этот способ нуждается в закреплении и гарантиях нормативно-правовой базы на уровне региона», - сказала Наталья Комарова.

Уже сейчас югорчане могут зайти на сайт регионального отделения партии и оставить в разделе проекта «Городская среда» предложения по благоустройству на будущие годы. Эта программа будет рассчитана на период до 2022 года.