​В Югре определили победителей конкурса «Мы этой памяти верны»

Центр «Открытый регион» подвел итоги литературного конкурса «Мы этой памяти верны», посвященного 72-годовщине Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

В конкурсе приняли участие 12 авторов. Среди них - и поэты, и прозаики. Наряду с признанными мастерами слова свои произведения прислали на конкурс и начинающие писатели.

Победителями стали стали руководитель окружного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Надежда Кумирова, Елена Капитанова, написавшая повесть «Главное наследство», и пятиклассница Елизавета Посохова с рассказом «Детство без конфет». Им были вручены дипломы победителей и памятные призы.