​Сборная России сразится за бронзу с финнами на ЧМ по хоккею

В воскресенье, 21 мая, сборная России встретится с командой в Финляндии в игре за бронзу Чемпионата мира по хоккею. Игру будет транслировать телеканал «Матч», начало в 19.10 (17.10 мск).

Накануне россияне уступили канадцам в полуфинальном матче — 4:2. Национальная сборная после второго периода имела преимущество в две шайбы. Однако в заключительной двадцатиминутке после серии удалений у россиян канадцам удалось отыграться и вырваться вперед. Четвертую шайбу противники российской команды забили в пустые ворота.

Главный тренер сборной России Олег Знарок в послематчевом интервью отметил, что ему не в чем упрекнуть себя и команду. «Поздравляю Канаду с победой. Мы провели хорошую игру. Мне не в чем упрекнуть моих ребят. Они бились с первой до последней минуты. Где-то не повезло нам. Это спорт. Готовимся к следующей игре», - приводит слова Знарка «Матч ТВ».

Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в полуфинале со счетом 4:1.