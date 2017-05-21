​В нескольких муниципалитетах Югры определились подрядные организации по капремонту домов

Подрядные организации, которые сделают капитальный ремонт в 450 домах до конца 2017 года, определились в Сургуте, Нягани, Когалыме и Белоярском районе. Более чем в сотне домов конкурсы среди подрядчиков все еще продолжаются или не состоялись. Есть муниципалитеты, где не состоялось ни одного аукциона. Это - Кондинский район. Среди отстающих – и подрядчики из Березовского района и Нефтеюганска.

Как рассказали в пресс-службе Югорского фонда капремонта, большая часть конкурсов в этом году проводилась в формате электронных аукционов. Принимать в них могли участие только те подрядчики, которые прошли строгий предварительный отбор и были включены в реестр квалифицированных подрядчиков.