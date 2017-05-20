​В воскресенье в Югре ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду

В воскресенье, 21 мая, в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно, дождь. Температура ночью составит +3,+8 ºС, в юго-западных районах до +13 ºС, в северных и восточных -1,-6 ºС , днем +13,+18 ºС, в южных районах до +25ºС, в северных и восточных +4,+9 ºС.

До 26 мая характер погоды в округе будет неоднородным, отмечают специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду. В начале периода, 21 и 22 мая, при прохождении циклона в большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, от небольших до умеренных, по северу и востоку сильные. По южным районам возможны грозы. Ветер будет порывистым - до 14-19 метров в секунду. 23 мая неблагоприятные явления ослабеют. В дальнейшем, с 24 по 26 мая, осадков не ожидается. Ветер также стихнет - до 5-10 метров в секунду.