​Поклонская предложила проверить Навального на коррупцию

Председатель Комиссии Госдумы РФ по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

«Я не включаю никакие организации ни в какие черные списки, у меня их просто нет. Информацию нельзя не принимать только лишь потому, что какие-либо организации заполитизированы. Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», - заявила Поклонская в интервью RNS.

Поклонская уточнила, что работа подобных организаций может угрожать спокойствию и благополучию страны в целом. Также она выразила мнение, что деятельность таких организаций больше похожа на PR-ход – они используют проблему для того, «чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование».

Поклонская добавила, что получала от ФБК обращение о проведении проверки в отношении мэра Нижнего Новогорода Ивана Карнилина.