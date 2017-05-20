​В Канкуне мексиканцы избили россиянина, который без причины оскорблял окружающих // ВИДЕО

В Канкуне местные жители избили россиянина Алексея Макеева. Поводом для самосуда стало поведение мужчины, сообщает ТАСС. Он без повода оскорблял окружающих, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет.

Пострадавших во время драки госпитализировали. По данным электронной версии газеты Excelsior, в ходе конфликта один из местных жителей получил ножевое ранение и находится в тяжелом состоянии.

Консул в Мехико Дмитрий Болбот сообщил РИА Новости, что российское диппредставительство в Мексике получает противоречивую информацию об инциденте. По некоторым данным, Макеев мог быть ранен. Также сообщается, что он мог сам нанести серьезную травму одному из оппонентов. Болбот заявил, что, как только стало известно о ситуации, в диппредставительстве приняли меры. «Почетный консул в Канкуне Армина Вольперт связалась с главой федеральной полиции штата Кинтана-Роо, туда подтянули бойцов, связались с МИД Мексики, чтобы держали вопрос на контроле и защитили нашего гражданина», — сообщил он.