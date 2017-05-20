​В Березовском районе в июне начнут работу 18 летних лагерей с дневным пребыванием

В Березовском районе в июне начнут работать 18 летних лагерей с дневным пребыванием. Большинство из них организованы на базе образовательных учреждений, два лагеря спортивной направленности заработают на базе центра спортивной подготовки «Виктория», один – в Игримском «Олимпийце». Планируются, что в них отдохнут больше тысячи детей за три месяца. За пределы Березовского района на летний отдых в детские оздоровительные лагеря отправятся более 200 человек.

Как сообщал ранее окружной департамент общественных и внешних связей, всего в ходе летней оздоровительной кампании 2017 года за пределы Ханты-Мансийского округа отправятся отдыхать более 22 тысяч юных югорчан. В общей сложности охват детей школьного возраста составит 73900 человек. В летний период 2017 года в округе планируется работа 571 окружной организации отдыха детей и их оздоровления, 484 лагеря с дневным пребыванием, семь загородных оздоровительных лагерей и 78 профильных – палаточных и трудовых.

Подробная информация о проведении детской оздоровительной кампании 2017 года размещена на портале «Перспективное детство Югры» и на официальном сайте окружного департамента социального развития. Кроме того, все подробности об организации летней кампании можно узнать по единому справочному телефону: 8-800-707-57-44.