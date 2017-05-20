​В Когалыме отремонтируют 50 тысяч квадратных метров дорог

В Когалыме готовы приступить в ремонту дорог. Общий объем работ составит свыше 50 тысяч квадратных метров. Потратят на эти цели 75 млн рублей. Подрядчик уже определен и готов приступить к исполнению обязательств, как только позволят погодные условия. Завершатся дорожные работы в конце августа.

Большая часть средств выделена из бюджета автономного округа на финансирование бюджетных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Отремонтированы будет дорога по улице Дружбы Народов и объездная автодорога от улицы Ленинградской до улицы Мира.