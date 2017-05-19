​Суд обязал родственником Жанны Фриске вернуть «Русфонду» 21,6 млн рублей

Перовский суд Москвы удовлетворил гражданский иск благотворительной организации «Русфонд» о взыскании с родственников Жанны Фриске 21,6 млн рублей, сообщает ТАСС. Эти деньги собраны телезрителями Первого канала на лечение певицы, но не были на него потрачены.

В решении суда сказано, что деньги должны быть взысканы с родителей Жанны Фриске и ее сына, представителем которого является Дмитрий Шепелев.

«Русфонд» обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева об отчете расходования 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. В благотворительной организации пояснили, родственники Фриске принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

Как ожидается, представители ответчика обжалуют данное решение.

Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.