​«Ночь у очага» можно будет провести в этномузее «Торум Маа»

В рамках международной акции «Ночь музеев», которая пройде 20 мая, в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» можно будет провести «Ночь у очага».

«Территория Этностойбища музея «Торум Маа» станет местом, где каждый сможет найти вечернюю историю в музее живой культуры: будь то шумные ярморочные гуляния или тихие мастер-классы, неспешные рассуждения на литературной встрече или площадка состязаний в ловкости и скорости, - рассказали организаторы мероприятия. - Особая атмосфера ждет гостей на презентации программы «Югорский хлеб – история со вкусом». Обширную экскурсионную программу, работу зон фотографирования, площадку катания на пони и лошадях дополнят легенды у очага и чашка горячего травяного чая».

Вход на мероприятие обойдется в 100 рублей для взрослых и в 50 рублей для детей до 16 лет.