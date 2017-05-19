Школьники Мегиона могут поставить прививку против туляримии

Школьники Мегиона и поселка Высокий могут пройти вакцинацию против туляримии. Для этого необходимо обратиться в медицинский кабинет по месту учебы и написать добровольное информированное согласие.

В департаменте здравоохранения Югры подчеркнули, что по результатам исследования на наличие антигена возбудителя туляремии, проведённого в Югре в прошлом эпидемическом сезоне, были выявлены положительные пробы на территориях округа, в том числе и на территории города Мегион. Нынешняя вакцинация проводится для того, чтобы создать иммунную прослойку среди детского населения. Вакцина для детей от 7 лет уже получена.