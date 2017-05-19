​В Югре от отравления алкоголем в этом году умерли 22 человека

В первом квартале 2017 года в Югре алкоголем отравились 100 человек, это на 30 человек меньше, чем за такой же период прошлого года. Сократилось и количество погибших от отравлений — с 41 до 22 человек. Также меньше алкоголем стали травиться дети: 11 случаев в 2017-м против 20 в 2016 году. Статистика окружного управления Роспотребнадзора опубликована на официальном сайте ведомства. Специалисты отмечают, что большинство отравившихся мужчины — 73 случая.

Продолжают регистрироваться случаи отравления метанолом и неустановленными спиртами: тормозная жидкость, стеклоочистители, суррогаты алкоголя и пр. В 2017 году на долю таких отравлений приходится 16 случаев.

«Отравление метанолом в подавляющем большинстве случаев заканчивается летальным исходом. За прошедшие три месяца 2017 года случаев летальных исходов при употреблении метанола не зарегистрировано. При этом, выжившие после отравления метанолом люди остались глубокими инвалидами», - подчеркнули специалисты и призвали отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и больше времени проводить с пользой для своего здоровья.