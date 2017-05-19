​ФОМ: Подавляющее большинство россиян надеются на участие Путина в выборах — 2018

80 процентов россиян рассчитывают на участие действующего президента РФ Владимира Путина в выборах главы государства в 2018 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы опроса Фонда «Общественное мнение». Девять процентов причем уверены, что он не будет в них участвовать, а 12 процентов не определились с ответом.

46 процентов россиян отмечают, что расценили бы отрицательно отказ Путина баллотироваться, 35 процентов приняли бы это решение без особых эмоций, 14 процентов приветствовали бы его.

Такие цифры объясняются тем, что доля россиян, которые считают, что сейчас президент справляется со своими обязанностями лучше, чем в течение первых двух сроков, выросла в три раза и составила 42 процента против 16 процентов в 2013 году. Вместе с тем снижается доля россиян, которые уверены, что Путин выполняет свою работу так же, как и раньше (сейчас 35 процентов, в 2013-м — 56 процентов), а количество населения, которое негативно оценивает его работу, остается стабильным — на отметке 16 процентов.

Опрос проводился 13-14 мая, в нем участвовали 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов федерации.