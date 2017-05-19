16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,1602   EUR  63,6479  

​ФОМ: Подавляющее большинство россиян надеются на участие Путина в выборах — 2018

Цифры поддержки за 4 года увеличились

80 процентов россиян рассчитывают на участие действующего президента РФ Владимира Путина в выборах главы государства в 2018 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы опроса Фонда «Общественное мнение». Девять процентов причем уверены, что он не будет в них участвовать, а 12 процентов не определились с ответом.

46 процентов россиян отмечают, что расценили бы отрицательно отказ Путина баллотироваться, 35 процентов приняли бы это решение без особых эмоций, 14 процентов приветствовали бы его.

Такие цифры объясняются тем, что доля россиян, которые считают, что сейчас президент справляется со своими обязанностями лучше, чем в течение первых двух сроков, выросла в три раза и составила 42 процента против 16 процентов в 2013 году. Вместе с тем снижается доля россиян, которые уверены, что Путин выполняет свою работу так же, как и раньше (сейчас 35 процентов, в 2013-м — 56 процентов), а количество населения, которое негативно оценивает его работу, остается стабильным — на отметке 16 процентов.

Опрос проводился 13-14 мая, в нем участвовали 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов федерации.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:25, просмотров: 181, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 17:52
46 процентов россиян отмечают, что расценили бы отрицательно отказ Путина баллотироваться..... да уж, математически 54% молятся.....
Швондер
не нравится
Сегодня в 18:27
Ой пстёёёш)))))

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В тюменские села молодежь привлекают жильем и подъемными

​В тюменские села молодежь привлекают жильем и подъемными
Только за последние три года свои жилищные условия улучшили 712 молодых семей и специалистов.
Никита Шаганенко Сегодня в 16:12
145 0
Спорт на подмостках филармонии

Спорт на подмостках филармонии
​В Сургуте прошло награждение «Спортивная элита — 2016»
Альфия Султанова Сегодня в 15:43
166 0
​Заболели — говорите

​Заболели — говорите
Чего стоит огласка информации на медицинскую тематику?
Фатима Алиева Сегодня в 15:21
175 0
​Дачи или газопровод?!

​Дачи или газопровод?!
Даже если ответчик сровняет свой дом с землей, угроза безопасности останется все равно. На этой земле (она ведь остается в собственности) ответчик будет сажать овощи, ягоды, деревья. Угроза жизни и здоровью для всех горожан так же не зависит от сноса дачных строений.
Татьяна Ушакова, Антон Дикманников, Павел Заикин, инициативная группа митинга Сегодня в 10:41
416 2
​Спасти спасателя

​Спасти спасателя
Сургутяне собирают деньги на лечение сотрудника Сургутского спасательного центра Ивана Цивки
Лилия Сулейманова 18 мая в 16:18
1066 0
​Живые коллекции Сургута

​Живые коллекции Сургута
Ботанический сад - это не только собрание уникальных видов растений
Армина Мирошниченко, научный сотрудник СКМ 18 мая в 15:26
342 0
​«Если у наших детей есть желание получить немецкий языковой диплом, то почему бы не дать им эту возможность?»

​«Если у наших детей есть желание получить немецкий языковой диплом, то почему бы не дать им эту возможность?»
Руководитель гимназии «Лаборатория Салахова» Алексей Савенков — о новом проекте
Алексей Савенков, директор гимназии «Лаборатория Салахова» 18 мая в 12:36
416 0
​Говорите с детьми!

​Говорите с детьми!
Психолог рассказала сургутским родителям о профилактике суицидов
Фатима Алиева 18 мая в 11:29
254 0
​Болеем за работу — и на работе // ИНФОГРАФИКА

​Болеем за работу — и на работе // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru к медикам стараются лишний раз не обращаться
Андрей Луговой 18 мая в 11:10
213 0
​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи

​В Тюмени готовы оказывать все виды высокотехнологичной медпомощи
Развитие ВМТ в регионе стало возможным во многом благодаря проекту «Медицинский город», который в области планомерно развивается с 2011 года
Никита Шаганенко 17 мая в 18:03
426 1
Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»

Статья дня. «Расскажу о самой циничной схеме обмана пенсионеров...»
Почему в России невозможно отсудить у «Макдоналдса» миллион долларов за пролитый кофе? Почему шоу Елены Летучей – это «ужас» с точки зрения защиты прав потребителей? В чем заключается самый циничный способ обмана больных пенсионеров?
Anews Интервью 17 мая в 16:22
789 0
«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»

«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»
В Сургуте открылось детское психиатрическое отделение
Фатима Алиева 17 мая в 15:21
467 0
​Он нам не Димон? // ИНФОГРАФИКА

​Он нам не Димон? // ИНФОГРАФИКА
Большая часть аудитории siapress.ru поддержала бы отставку премьера
Андрей Луговой 17 мая в 14:48
385 2
Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?

Незаконная реклама, уплотнение застройки, кумовство. Чем запомнится Сургуту Алексей Фокеев?
Обзор карьеры уходящего в отставку главного архитектора города
Артем Мазнев 16 мая в 19:06
2107 21
​Колебания курса доллара могут усилиться // АУДИО, ТЕКСТ

​Колебания курса доллара могут усилиться // АУДИО, ТЕКСТ
Новости из мира финансов и экономики
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 16 мая в 15:11
450 0
​Май: отдохнули сполна // ИНФОГРАФИКА

​Май: отдохнули сполна // ИНФОГРАФИКА
Как сургутяне провели праздники
Андрей Луговой 16 мая в 14:32
404 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика