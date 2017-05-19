​Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о наказании за незаконные занятия магией

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконные занятия народной медициной и магией, сообщает РИА «Новости».

Милонов предлагает за занятия народной медициной или «оккультно-магической деятельностью» без разрешения, если они причинили вред здоровью или нанесли ущерб в крупном размере (более 250 тысяч рублей), наказывать штрафом в размере до 120 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. Те же деяния, повлекшие смерть человека или ущерб в особо крупном размере (свыше миллиона рублей), должны наказываться принудительными работами или лишением свободы срок до пяти лет.

Депутат также дал определение оккультно-магической деятельности: под ней понимается деятельность и услуги лиц (астрологи, гадалки, маги, спириты, экстрасенсы, ясновидящие), в том числе в целях диагностики и воздействия на человека, его здоровье, духовный мир, имущество, а также иных лиц, осуществляющих указанные воздействия под различными производными (знахарь, колдун, ясновидец и другие) либо скрытыми (эксперт, специалист, консультант) наименованиями, в том числе через окружающую информационную и иную среду.