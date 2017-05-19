В Югре места лишения свободы оснастят оборудованием для контроля и пресечения распространения наркотиков. Решение было озвучено на заседании Антинаркотической комиссии округа, которое накануне провела глава региона Наталья Комарова. В нем в режиме видеоконференции приняли участие муниципальные образования.

«Собравшиеся дали оценку доступности населению наркологической помощи и услуг по реабилитации и ресоциализации наркозависимых, соответствию потребностям населения существующей сети специализированных государственных медицинских учреждений и негосударственных организаций. Оценили также достаточность и эффективность принимаемых мер по профилактике, лечению, реабилитации и социальной адаптации наркозависимых», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

На заседание было озвучено, что наркоманией болен каждый десятый осужденный, который содержится в исправительных учреждениях Югры. В этой связи губернатор потребовала незамедлительного принятия специальных мер для изменения ситуации. В ходе обсуждения вопроса принято решение о приобретении необходимых расходных материалов и оборудования для организации комплексного и тотального тестирования осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на территории округа, на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Департаменту внутренней политики округа во взаимодействии с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Югре поручено внести необходимые изменения в профильную государственную программу, предусматривающие реализацию мероприятий по выявлению незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы и заключенных под стражу. Это позволит приобрести и внедрить необходимое оборудование для выстраивания системы контроля, которое позволит, в том числе, исключить пронос и распространение наркотических средств на территории мест лишения свободы.