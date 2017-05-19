​Уже завтра в Югре пройдет «Всероссийский правовой диктант»

В субботу, 20 мая, в Югре на нескольких площадках пройдет «Всероссийский правовой диктант». Желающие принять в нем участие могут пройти регистрацию здесь.

Написать диктант можно будет на нескольких площадках. В Сургуте «Всероссийский Правовой диктант» будет проводиться с 11:00 часов (начало регистрации участников 10:30) на следующих площадках: пр. Ленина, д. 1, СурГУ, аудитория 203; ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10/2, СурГПУ, аудитории 209, 405, 416; Нефтеюганское шоссе, д. 20, Травматологический центр, конференц зал; пр. Пролетарский, д. 14а, Школа № 38; ул. 30 лет Победы, д. 34а, Торгово-промышленная палата, конференц зал. В Ханты-Мансийске диктант написать можно будет с 12:00 часов (начало регистрации участников 11:30) по адресу ул. Чехова, д. 16, ЮГУ, корпус 4, аудитория 312.

Инициатором проведения проекта выступают Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Европейская юридическая служба, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и Фонд развития моногородов.

««Всероссийский правовой диктант» - это уникальный проект, призванный исследовать уровень правовой грамотности граждан России, а также дать возможность каждому желающему пройти тестирование и получить результат своих индивидуальных знаний в сфере права. По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан РФ», - отметили в департаменте общественных связей Югры.