​Суд арестовал бывшего директора Управления городского хозяйства Пыть-Яха

Бывший директор МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха решением суда взят под стражу. 18 мая ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напомним, месяц назад чиновнику было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ: совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Однако в ходе расследования уголовного дела статью изменили.

О том, что экс-директора управления возьмут под стражу накануне сообщал Znak.com, ссылаясь на источник в силовых структурах. По словам собеседника издания, следствие настаивало на заключение под стражу сроком на два месяца, «так как есть основания полагать, что на свободе он может помешать расследованию и скрыться от правоохранительных органов».

Как сообщалось ранее, по версии следствия, директор МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха с нарушением федерального законодательства организовал проведение закупки на право заключения договора по капитальному ремонту оборудования ВОС-4, предоставив исключительное преимущество ООО «Инновационные технологии». В дальнейшем, достоверно зная о том, что работы по установке водоочистного оборудования и пуску его в эксплуатацию не произведены, директор МУПа подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах, на основании которых на расчетный счет подрядчика были незаконно перечислены денежные средства из городского бюджета и бюджета округа в сумме свыше 89 миллионов рублей.

Таким образом, выделенные на ремонт ВОС-4 бюджетные средства были израсходованы в полном объеме, однако комплекс водоподготовки на объекте до настоящего времени в эксплуатацию не введен, чистая водопроводная вода жителям 2 «А» микрорайона г. Пыть-Ях не подается.