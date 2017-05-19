​Усиление контроля за перевозкой детей в Югре не сказалось на количестве спортивных соревнований

В этом году в Югре проходит около 400 соревнований, более двухсот из которых требуют доставки детей. В прошлом состоялось свыше 700 таких перевозок, а общее количество перевезенных детей составило 11,6 тысячи. По словам директора департамента физической культуры и спорта Югры Игоря Губкина, усиление контроля над перевозкой детей не сказалось на количестве спортивных соревнований, а вот ситуация с организацией перевозок улучшилась.

«Сейчас все организаторы поездок обязаны уведомлять ГИБДД. При каждом поступлении уведомления или заявки на сопровождение выезжает автоинспектор, осматривает транспортное средство, проверяет состояние водителя и принимает решение – разрешить или запретить перевозку. Фактов отказа немного, но они тоже есть», - цитирует Губкина окружной департаменте общественных и внешних связей.

Власти Югры планируют провести конкурс, чтобы определить организацию или несколько организаций, обладающих достаточным ресурсом и транспортными единицами, которые будут заниматься перевозкой детей. По словам главы ведомства, это поможет привлечь специализированные частные компании, чтобы снизить нагрузку на бюджет. Так как в разных муниципалитетах стоимость перевозки при одинаковом километраже разнится, а цена Также Игорь Губкин прокомментировал ситуации с отменой спортивных соревнований в начале года. По его словам, они были связаны с аномально холодной погодой и эпидемией гриппа. «Из-за этого многие соревнования пришлось перенести на более благоприятный период. В целом их в этом году столько же, сколько и в прошлом. Где-то даже пошло увеличение, потому что есть мероприятия, которые проводятся раз в два года, например спартакиада школьников. Уменьшилось только количество перевозчиков: если в 2016 году их было 60, то в этом году десять ушли с рынка, так как не смогли обеспечить требования безопасности», - подчеркнул директор департамента.