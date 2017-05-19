​Задолженность по заработной плате в России выросла почти на шесть процентов

В России в мае по сравнению с апрелем увеличилась задолженность по заработной плате на 5,9 процента — до 3,85 млрд рублей. Долг из-за отсутствия у организаций собственных средств вырос на 5,2 процента — до 3,8 млрд рублей, задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней выросла на 97 процентов и составила 51 млн руб. Данные Росстата опубликованы на официальном портале ведомства.

Задолженность по заработной плате в Югре за этот период выросла в 6,6 раз — до 58,3 млн рублей. В апреле, напомним, сумма долга по зарплате составляла 8,9 млн рублей. Деньги работники не получают из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Отметим, что по размеру задолженности округ находится на втором месте в УрФО. Больше задолжали сотрудникам только предприятия Ямала — 109,4 млн рублей. В Тюменской области задолженности по заработной плате нет.