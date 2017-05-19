Тюменский Мост влюбленных превратят в корабль

В Тюмени ведется реконструкция вантового пешеходного моста: из Моста влюбленных он превратится в корабль. Работы планируют завершить до 20 июня. Потратят на преображение моста 73 миллиона рублей.

Сейчас промышленные альпинисты красят все металлические конструкции вантового пешеходного моста в белый цвет. В темное время суток мост будет выделяться разноцветной интерактивной подсветкой. Причем, продуманы два режима подсветки — праздничный и будничный. Об этом рассказал 72.ru директор МБУ «Тюменьгормост» Николай Грибоедов.

«С пешеходного моста уже сняли старое асфальтовое покрытие. После антикоррозийной обработки будет уложен новый слой, который сверху закроют имитацией палубных досок.

Напоминать о настоящем корабле будет и архитектурно-художественная композиция. Ее установят со стороны улицы Красноармейской. На небольшой смотровой площадке, которая будет оформлена в виде палубы, установят бронзовый штурвал, ведро и швабру», - рассказал он.

Фото: 72.ru

Преобразятся во время реконструкции и лестницы, ведущие к Мосту влюбленных со стороны улицы Красноармейской. Они будут оформлены мрамором и оборудованы крышей.