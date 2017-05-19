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​Поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию ограничены

Россельхознадзор с 19 мая ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла, сообщает РИА «Новости». Поводом для принятия такого решения стал тот факт, что в продукции этих производителей повторно обнаружили линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

В список предприятий, попавших под ограничения, вошли, в частности, «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», «Молодечненский молочной комбинат», «Молочная компания Новогрудские дары», «Пружанский молочный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат» и его Любанский филиал.


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Сегодня в 09:31, просмотров: 156, комментариев: 0


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