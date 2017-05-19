​Навальный пригласил Усманова на теледебаты

Оппозиционный политик Алексей Навальный пригласил миллиардера Алишера Усманова на телевизионные дебаты в прямом эфире, сообщают «Ведомости». Он отметил, что их готовы организовать РБК и «Дождь».

«Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову (на «вы»). Говорю, что да, я готов участвовать в таких дебатах», — заявил он.

Напомним, что накануне Усманов обратился к Навальному в соцсетях: он опубликовал видеоролик, в котором назвал себя честным человеком, а соперника — уголовником. Поводом стало расследование Фонда по борьбе с коррупцией, в котором утверждалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев пользуется имуществом, которое формально принадлежит Усманову. Последний, опровергая эти данные, подал на оппозиционера в суд.