​Ребенок в Ставропольском каре получил химический ожог от сока

Химический ожог рта получил четырехлетний ребенок в городе Буденновске Ставропольского края. Девочка всего лишь выпила сока, сообщает Следственный комитет. Пакет с соком был куплен в одном из местных магазинов: после того, как ребенок получил травму, ее дедушка и хозяин магазина попробовали тот же сок и получили аналогичные ожоги.

В итоге девочку госпитализировали, а Роспотребнадзор изъял партию продукта. Ведомство отметило, что в течение недели в этом магазине «было реализовано более 280 единиц продукции, жалоб на них не поступало, тем не менее, указанная партия приостанавливается для реализации по всей стране».

Специалисты проводят лабораторные исследования сока, марка которого, однако, не называется.