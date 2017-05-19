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​СМИ: Экс-директора управления городским хозяйством Пыть-Яха поместили в ИВС

Следствие полагает, что он может помешать расследование и скрыться

Следователи Пыть-Яха задержали и поместили в ИВС бывшего директора МУП «Управление городским хозяйством» (УГХ) Александра Рабиновича, подозреваемого в превышение должностных полномочий, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в силовых структурах округа.

Собеседник издания рассказал, что «следствие в суде будет настаивать на избрании в отношении Рабиновича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, так как есть основания полагать, что на свободе он может помешать расследованию и скрыться от правоохранительных органов».

Также уточняется, что в его деле чиновника изменилась статья УК, по которой его обвиняют. «Теперь ему вменяют часть третью статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы, вместо четырех лет, которые ему светили по той же статье, но части первой», – сказал источник.

Напомним, экс-директор пыть-яхского УГХ Александр Рабинович стал фигурантом уголовного дела после прокурорской проверки, касающейся строительства водоочистных сооружений (ВОС-4) в Пыть-Яхе.


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Сегодня в 09:08, просмотров: 193, комментариев: 0


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