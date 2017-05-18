​Россия вышла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею

На Чемпионате мира по хоккею начались игры на выбывание. В четвертьфинале Россия встретилась с Чехией. Из-за проигрыша (пока единственного на турнире) команде США в последней игре группового этапа национальной сборной пришлось ехать в Париж.

Стартовую двадцатиминутку россияне выиграли — 2:0. Отличились Дмитрий Орлов и Никита Кучеров. Во втором периоде голов не было. Игра вязла в средней зоне. Но подопечные Олега Знарка аккуратно действовали в защите. Пробить ворота Андрея Василевского чехам не удалось. В заключительном периоде Артемий Панарин увеличил разрыв в счете — 3:0.

Вторым полуфиналистом ЧМ стала Финляндия, обыгравшая команду США — 2:0.

В полуфинале Россия встретится с победителями матча Канада — Германия. Игра состоится в субботу.