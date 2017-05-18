Единственного жилья за долги предлагают лишать алиментщиков

Единственного жилья предлагают лишать только по социально значимым исполнительным производствам. Например, неплательщиков алиментов или тех, кто причинил преступлением вред жизни и здоровью. Соответствующие уточнения внес в законопроект, который предполагает возможность изъятия единственного жилья у должников, Минюст. Об этом в кулуарах Петербургского международного юридического форума сообщил РИА «Новости» замдиректора департамента экономического законодательства Минюста Денис Новак. По его словам, изымать единственное жилье за просроченные кредиты или неуплату ЖКХ приставы не будут.

Новак уточнил, что новые правила помогут обеспечить интересы социально незащищенных кредиторов, которые «страдают от недобросовестных действий должников, имеющих роскошное жилье». Чиновник добавил, что в ФССП учли замечания по соотношению долга и стоимости жилья, при котором можно начинать процедуру изъятия. «Была выработана более дифференцированная шкала, так чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру», — отметил собеседник агентства.

Доработанная редакция документа будет опубликована в ближайшие дни.