На этой неделе в Югре не потеплеет: таковы прогнозы специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По их данным, с 19 по 21 мая в округе ожидаются осадки — снег, дождь и снег с дождем, порывистый ветер.

Так, на пятницу продлено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Ветер в последний рабочий день усилится до 12-17 метров в секунду, температура воздуха ночью составит -1,+4 ºС, по востоку до -5,-10 ºС, днём +8,+13 ºС, по востоку +1,+6 ºС.

Температура воздуха в субботу будет такой же, а днем в воскресенье немного выше: по западу +13+18, по северо-востоку +1,+6.