​В этом году в Югре от отравления наркотиками умерли четыре человека

В первом квартале 2017 года в Югре наркотиками отравились девять человек, четверо из них умерли. В структуре острых отравлений химической этиологии отравления наркотиками занимают четвертое место (2,8%). На первом месте отравления таблетками (40%, 130 случаев), на втором — отравление спиртосодержащей продукцией (31%, 100 сл.), на третьем — другие мониторируемые отравления, например, ядами, бытовыми товарами, угарным газом, уксусной кислотой (25,9%, 84 сл.). Статистика опубликована на официальном портале регионального управления Роспотребнадзора.

Что касается наркотических отравлений, число летальных случаев увеличилось по сравнению с таким же периодом прошлого года вдвое. Из девяти пострадавших один отравился опиоидами, двое — каннабисом, трое — синтетикой. Еще в трех случаях установить точную причину наркотического отравления не удалось. Также в этом году отравились двое детей — в Нижневартовске и Когалыме.

Причиной летальных исходов в одном случае явился прием опиоидных наркотических средств, в двух случаях - других синтетических наркотиков, еще в одном - неуточненные психодислептики.

Всего от химических отравлений в округе умер 31 человек, 25 из них — мужчины. Основной причиной смертельных исходов, по прежнему, остаются отравления спиртсодержащей продукцией — 22 случая.