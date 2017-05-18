​В Югре почти 200 человек уже воспользовались сертификатами для получения средств реабилитации

В Югре уже выдано 524 сертификата для 197 инвалидов для получения технических средств реабилитации, за счет сертификатов 34 инвалидами уже приобретено 87 единиц техсредств. Новый механизм поддержки людей с ограниченными возможностями в Югре действует с 1 апреля. Теперь инвалиды, имеющие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, могут самостоятельно выбрать поставщика технического средства с учетом его характеристик и получить его быстрее. Программа по выдаче сертификатов на приобретение и ремонт технических средств финансируется из регионального бюджета.

В департаменте общественных и внешних связей округа отметили, что опытом Югры интересуются другие субъекты Российской Федерации. Так, 19 мая представители автономного округа обсудят с представителями Архангельской области вопросы повышения доступности и качества предоставления технических средств реабилитации с учетом индивидуальных потребностей инвалида.

Дополнительную информацию о порядке получения технических средств реабилитации за счет сертификатов можно получить по телефонам (3467) 32-93-25, (3467) 35-00-83.