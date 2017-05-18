​Лавров и Шойгу остаются самыми медийными министрами России

Главы МИДа и министерства обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу удерживают лидерство в медиарейтинге среди министров, сообщает «Медиалогия»: по итогам апреля они заняли первое и второе место соответственно. Третье место в тройке время от времени меняется: так, в этот раз на нем находится министр экономического развития Максим Орешкин, сместив главу Минфина Антона Силуанова на четвертое место. Замыкает пятерку самых популярных в СМИ министров Вероника Скворцова, отвечающая за все образование в стране.

Напомним, что рейтинги «Медиалогии» высчитываются по частоте упоминаний чиновников в прессе, на ТВ и т.д. Судя по всему, традиционно журналистов и их аудиторию менее всего интересует работа министра юстиции — Александр Коновалов находится на последнем месте рейтинга, а недалеко от него по медиаактивности ушли министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и министр спорта Павел Колобков. Заметим, что его предшественник Виталий Мутко появлялся на страницах периодики и в эфире чаще: вероятно, однако, это связано не с тем, что работа министерства спорта враз стала неинтересной, а с тем, что фигура самого министра была более колоритной и яркой.

В целом, медиарейтинг министров демонстрирует относительную стабильность: чиновники в нем не совершают прорывов и не падают внезапно на самое дно — колебания их позиции составляют в среднем 3-5 строк индекса.