​Алексей Навальный пообещал ответить на обвинения Усманова и пропиарил его видеоблог // ВИДЕО

Оппозиционер Алексей Навальный дал понять, что уже посмотрел видеоблог миллиардера Алишера Усманова, в котором тот называет себя честным человеком, а Навального — преступником: на своем канале в YouTube политик пообещал в скором времени ответить на выпад.

«Продюсеры, создающие видеоблогеров могут нервно курить в стороне до конца жизни. Ведь мы сделали видеоблогера из Алишера Усманова, российско-британского-швейцарского олигарха, обладателя состояния в 15 миллиардов долларов», — иронизирует он, отмечая, что аудитория его канала выше, чем аудитория ресурса Усманова, поэтому, прежде чем ответить на его выступление, он решил опубликовать видеоролик соперника у себя.

Напомним, что Усманову не понравились сообщения Навального о том, что он якобы связан с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым материально: в расследовании ФБК о руководителе правительства говорилось, что тот пользуется имуществом Усманова, из чего делались выводы, что миллиардер является лишь фиктивным владельцем.