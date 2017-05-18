​В Радужном ребенок получил тяжелую травму в детсаду

В Радужном возбуждено уголовное дело по факту получения травмы ребенком в детском саду. Несчастный случай произошел утром 17 мая. Мальчик, 2012 года рождения, сорвался со спортивного снаряда для лазания и получил тяжкую травму с повреждением внутренних органов.

В пресс-службе СУ СКР по Югре сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Сейчас проводятся следственные действия.

«Следствие планирует ответить на вопросы: являлось ли оборудование, с которого упал ребенок, безопасным для использования малолетними детьми и как в учреждении была организована работа по предотвращению получения травм воспитанниками детского сада во время игр на спортивных снарядах. После тщательного изучения документации учреждения, в том числе должностных инструкций руководства и работников, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории учреждения», - уточнили в ведомстве.