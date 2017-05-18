​Усманов назвал Навального преступником

Российский миллиардер Алишер Усманов в видеообращении к оппозиционеру Алексею Навальному назвал его преступником, сообщает gazeta.ru.

Тем самым он ответил на обвинения Навального, который говорил о нестыковках комментариев Усманова по поводу обвинений из фильма ФБК, повествовавшего в том числе о связях бизнесмена с премьером Дмитрием Медведевым.

Усманов обратился к Алексею Навальному, что «сделал для себя это видеообращение к тем людям, которые, возможно, пока еще думают, что ты говоришь правду».

«Никогда в жизни такому как ты невозможно доказать, что я преступник, что я вор, — сказал миллиардер. — В отличие от тебя, я за все заплатил своим трудом, своими способностями, честностью, кстати. И тебе никогда в жизни невозможно меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша».