Американский рок-музыкант Крис Корнелл умер на 53-м году жизни, сообщает Meduza со ссылкой на американские СМИ: те, в свою очередь, говорят со слов представителя артиста.

Крис Корнелл известен как лидер гранжевой группы Soundgarden, после распада ее он собрал супергруппу Audioslave, которая, впрочем, тоже уже не действует. В качестве сольного артиста он записывал саундтрек к одной из серий Бондианы.

Смерть артиста оказалась неожиданной: по словам его близкого окружения, на здоровье он не жаловался отчего он умер, не сообщается.