​Паводковая ситуация в Югре не вызывает опасения специалистов

Паводковая обстановка на территории Югры спокойная. Опасных гидрологических явлений не прогнозируется. В целом, максимальные уровни воды на реках ожидаются близкими к значениям 2016 года. Такие данные были озвучены на заседании региональной коллегии территориальных федеральных органов исполнительной власти, которое провел главный федеральный инспектор по Югре аппарата полпреда РФ в УрФО Дмитрий Кузьменко, сообщается на сайте правительства округа.

В зоне возможного затопления могут оказаться 44 населенных пункта, 2178 жилых домов, в которых проживают 5503 человека, семь социально-значимых объектов. Потенциально опасные объекты, объекты жизнеобеспечения населения, скотомогильники, свалки и полигоны ТБО в зону подтопления не попадают. Начальник ГУ МЧС России по Югре Александр Тиртока подчеркнул, что с начала паводкоопасного периода по настоящее время подтоплений не зарегистрировано. Он также добавил, что на случай опасности, в соответствии с планом мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде 2017 года, в регионе спланирована группировка сил и средств: 10520 человек, 1685 единиц техники, 17 единиц авиационной техники, 415 плавсредств; в том числе от МЧС: 4943 человека, 274 единиц техники, 12 беспилотных летающих аппаратов, 24 плавсредства.