​Количество пострадавших от нападения клещей югорчан увеличилось до 221 человека

Центр медпрофилактики Югры опубликовал актуальные данные о количестве пострадавших от укусов клещей жителей округа. По итогам 20 недели, то есть на 15 мая, за медицинской помощью обратился 221 человек, в том числе 39 детей. Напомним, на 19-й неделе количество пострадавших составляло 97 человек. Первый пострадавший в округе был зарегистрирован 14 апреля.

Специалисты отмечают, что большая часть обратившихся по поводу присасывания клеща (194 человека, 87,8%) не имеет прививку против клещевого энцефалита. Всего исследовано 37 клещей, снятых с пострадавших. Среди них зараженных возбудителями природно-очаговых инфекций не обнаружено.

Треть пострадавших (32,9%) стали жертвами членистоногих в черте населенных пунктов. Почти столько же случаев присасываний (29,8%) произошло в лесу, в 16,2 процента случаев клещи нападали на дачных участках.

В округе уже начато проведение акарицидных обработок. На 15 мая работы проведены на 450,47 тысячах гектар в семи муниципальных образованиях: Ханты-Мансийск , Нефтеюганский район, Ханты-Мансийский район, Нижневартовский район, Югорск, Советский район, Нефтеюганск, Нижневартовск. В Сургуте обработки должны начаться сегодня.