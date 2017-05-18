​Не уступила дорогу: В ГИБДД назвали причины ДТП с пострадавшими на трассе «Подъезд к Сургуту»

Полицейские установили обстоятельства ДТП, в котором накануне пострадали четыре человека, в числе которых годовалый малыш. Оно произошло в среду, 17 мая, в 15.30 на 23 километре автодороги «подъезд к г. Сургут».

«Водитель, 1996 года рождения, управляя автомобилем «Рено Дастер», не уступила дорогу автомобилю «Кенвор» под управлением водителя 1994 года рождения, движущемуся по главной автодороге», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

В больницу были доставлены оба водителя и два пассажира внедорожника — ребенок 2016 года рождения и девушка 1994 года рождения. Как сообщалось ранее, серьезнее всего пострадали девушки, находившиеся в «Рено».

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пятьдорожно-транспортных происшествия, в которых десять человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.