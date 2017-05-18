​Министр образования РФ обратила внимание на протестную молодежь

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева обратила внимание правительства на протестную молодежь, обратившись к историческим фактам, передают «Ведомости».

«Сейчас протестные настроения есть, так же как они были в 1862 году, — сказала она на коллегии Росмолодежи. — С этими протестными ребятами, которые выступают «против всего плохого — за все хорошее», нам тоже надо обязательно работать».

Во все времена молодым свойственно протестовать против чего-нибудь, добавила чиновниц, отметив, что государство на это должно обращать внимание. «Мы должны предложить то самое хорошее, чтобы была их самоорганизация», — заключила глава министерства.

Интересно, что власти, по некоторым данным, уже обратили внимание — но достаточно своеобразно. Так, в Глобальной Сети появились песни певицы Алисы Вокс (на фото) и рэпера Птахи, которые высмеивают протестную активность молодежи. Как выяснила «Медуза», как минимум произведение Алисы Вокс было написано на заказ: якобы артистка получила от администрации президента два миллиона рублей. «Дождь» же утверждает, что спонсором выступил некий бывший сотрудник администрации президента. Сама она эту информацию опровергает.