​Жители Югры нанесли на «Карту убитых дорог» 58 участков

За время работы проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» жители Югры отметили 58 участков дорог, находящихся в ненормативном состоянии. Больше всего претензий к дорогам Советского района, Сургута и Ханты-Мансийска.

«Согласно рейтингу, самой «убитой» дорогой является участок улицы Энгельса в административном центре округа. На этом участке колея дорожного полотна достигает 15-18 см, - рассказали в пресс-службе регионального штаба ОНФ. - По словам директора департамента дорожного хозяйства Ханты-Мансийска, участок дороги, отмеченный горожанами, был обследован специалистами администрации города совместно с представителями муниципального дорожного предприятия. Дефект дороги протяженностью более 150 м по всей ширине улицы подтвержден, принято решение включить данный участок в список улиц, нуждающихся в ремонте в течение 2017 года».

Всего в Ханты-Мансийске горожане отметили семь участков дорог в неудовлетворительном состоянии.

Также общественники отмечают, что около десяти участков в Сургуте и Ханты-Мансийске относятся к внутриквартальным и придомовым территориям. «Вопросы по благоустройству этих территорий, включая ремонт проездов, относятся к исключительной компетенции общего собрания собственников. Мы намерены провести мониторинг данных дворов, встретиться с жителями, чтобы привлечь их к непосредственному участию в обустройстве этих территорий», – сообщила член регионального штаба ОНФ в Югре Инна Бирук.