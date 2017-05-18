​Музыканта Леву Би-2 задержали с марихуаной на футбольном матче

Солист группы «Би-2» Лева Би-2 попался с марихуаной, сообщают «Новые Известия». Его задержали во время футбольного матча «Спарта» — «Терек» на стадионе «Открытие Арена» в Москве, при нем был пакетик травы. Его остановили перед матчем, когда он собирался пройти на VIP-трибуну.

В официальном сообщении ГУ МВД по Москве имени не указывается, однако источники ТАСС отметили, что это некто Егор Бортник, более известный как Лева Би-2.